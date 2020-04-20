تراجع قياسي.. إيطاليا تسجل 454 وفاة و2256 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت إيطاليا اليوم الإثنين، عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وسجلت إيطاليا 454 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 24.114 شخصا.





وشهد عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا، تراجعا بواقع 2256، في أدنى حصيلة لها منذ 40 يوما.





ووصل إجمالي إصابات فيروس كورونا في إيطاليا منذ تفشي الوباء ليصل إلى 181.228 شخصا.





وفرضت إيطاليا أمس الحجر الصحي الكامل على مدينة سافيانو جنوبي البلاد، وذلك بعد وفاة رئيس بلديتها بفيروس كورونا.





ووصل إجمالي عدد إصابات كورونا في العالم إلى أكثر من مليوني و428 ألفا، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ166 ألفا، وبلغ عدد المتعافين 636.900 شخص.























