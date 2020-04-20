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بسبب فيلم كلمني شكرا.. جامعة القاهرة: عقوبة حنين حسام تصل للفصل النهائي من الكلية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:42 م
حنين حسام
حنين حسام
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عبد الخالق صلاح
استنكر الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة، ما فعلته الطالبة حنين حسام من دعوة الفيات الي التحدث عبر أحد التطبيقات مقابل مبالغ مالية، منوها أن رئيس الجامعة تلفى عدد كبير من الشكاوى من أولياء الأمور والطلاب بسبب أنها طالبة في كلية الآثار

وأشار خلال برنامج «صالة التحرير»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، أن ما فعلته حينين عقوبته تصل الفصل النهائي من الجامعة؛ منوها أن ما تقدمه الدراما والأفلام هو ما أوصلنا الي ذلك وذكر فيلم كلمني شكر لعمرو عبد الجليل.

وكان الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قرر إحالة حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار، إلى التحقيقات، بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.

وقال الدكتور الخشت، فى بيان رسمى صادر عن جامعة القاهرة، إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعى انتمائها لجامعة القاهرة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، خلال الساعات الماضية وذلك بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه فور تلقى الرسائل تم عمل بحث عن الاسم بين كليات الجامعة، وتبين أنها طالبة باقية للإعادة بالفرقة الثانية بكلية الآثار، مؤكدا على أنه على الفور تم إحالة الطالبة إلى التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ستتخذ أقصي عقوبة ضد الطالبة والتي قد تصل للفصل النهائي من الجامعة، وذلك لإرتكاب افعال لا تتناسب مع القيم والتقاليد الجامعية، ولا تليق بمكانة طالبة جامعية في جامعة القاهرة.
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