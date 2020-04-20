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توك شو

رئيس الفني للمسرح: مبادرة ابدأ حلمك أون لاين تستهدف تنمية مهارات الفنانين

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:33 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
تحدث إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، عن تفاصيل مبادرة ورشة «ابدأ حلمك أون لاين» لإعداد وتدريب الممثل.

تابع مختار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»  والمذاع عبر قناة صدى البلد، :"بعض أساتذة أكاديمية الفنون يقدمون حلقات مبادرة ابدأ حلمك  عبر النافذة الإلكترونية لوزارة الثقافة والصفحة الرسمية لمسرح الشباب على موقع التواصل الاجتماعي".

ولفت إلى أن المدربين يعقدون ورشات تدريبية أسبوعيا إلكترونيا، لافتا إلى أن الإقبال على المبادرة كثيف من كافة المحافظات.

وأوضح أن المبادرة تستهدف التدريب على التمثيل في المقام الأول، والإلقاء والتأليف المسرحي.
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