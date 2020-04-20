AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تركيا تسجل 3690 إصابة و131 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:36 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت تركيا ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت تركيا 4694 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 90.980شخصا.

كما سجلت تركيا 123 حللة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 2140 شخصا.

إلى ذلك، أعلن الرئيس التركي رجب طيب  أردوغان اليوم الإثنين حظر تجول لمدة 4 أيام في 31 ولاية تركية منذ منتصف ليلة الأربعاء.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي:"نخطط لفرض حظر التجول مجددا في 31 ولاية لمدة 4 أيام تبدأ الخميس 23 أبريل"سنستمر خلال الفترة المقبلة بفرض حظر تجول نهاية الأسبوع بشكل لا يعيق الإنتاج في مجالات الزراعة والصحة والغذاء".

وزعم  أردوغان أن تركيا نجحت في في منع تحول وباء كورونا إلى كارثة بفضل التزام الشعب التركي بالتدابير المتخذة من قبل الحكومة.

وأضاف:"انتهينا من تطوير فلتر كمامات N95 وسنبدأ قريبًا في مرحلة الإنتاج، ونمتلك مخزونا كبيرا من الأدوية الحيوية وشركاتنا بدأت بتصنيعها محليا".

فيما وصل إجمالي عدد إصابات كورونا في العالم إلى أكثر من مليوني و428 ألفا، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ166 ألفا، وبلغ عدد المتعافين 636.900 شخص.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركيا تسجل 343 إصابة و 33 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تركيا تعلن قرارا عاجلا بسبب تفشي كورونا

تركيا تواصل السقوط أمام كورونا .. وارتفاع كبير في أعداد الوفيات والإصابات

الشباب ممنوع من الشارع.. تركيا تفرض حظر تجول جديدا

3 آلاف إصابة جديدة.. زيادة كبيرة في حصيلة ضحايا فيروس كورونا بتركيا

تركيا تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات ووفيات كورونا

ترشيحاتنا

إضافة الأطباء والتمريض المتوفين بكورونا إلى الشهداء.. مشروع قانون

فارق العمر بين دينا الشربيني وعمرو دياب وقصة علاقتهما

تحذير شديد اللهجة من الزمالك لأشرف بنشرقي.. تفاصيل

تعرف على نجوم الأهلي والزمالك ضيوف برنامج رامز جلال الجديد

الصحة السعودية توضح أسباب زيادة مصابي كورونا في المملكة

رسميا.. نتنياهو وجانتس يوقعان اتفاق تشكيل حكومة طوارىء

AdvertisementS

جامعة القاهرة توضح موقف حنين حسام من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي

فيديوهات غير لائقة على تيك توك .. رئيس جامعة القاهرة يحيل الطالبة حنين حسام إلى التحقيق .. تفاصيل

بسبب تحريض الفتيات.. فحص فيديو حنين على تيك توك

الصحة العالمية ترد على اتهامها بإخفاء معلومات بشأن كورونا

لدعوتها لأعمال تتنافى مع الآداب.. حنين حسام مهددة بالفصل من الجامعة والسجن.. القصة الكاملة

الصحة: وفاة 11 حالة جديدة وإصابة 189 وشفاء 89 بـ فيروس كورونا

إصابة 12 عاملا في شركة لافاش كيري بفيروس كورونا

أثبت فعالية فى 5 أيام .. هل يكون كلوروكين طوق نجاة البشرية فى مواجهة كورونا ؟

الإقلاع من القاهرة والهبوط فى مرسى علم.. الجدول الكامل للرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في 23 دولة.. اعرف المواعيد

رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين من 11 دولة.. الخميس

حرضت على بث فيديوهات من غُرف نوم الفتيات بمقابل مادي.. قصة حنين حسام من تيك توك إلى قبضة الأمن .. فيديو

رسميا.. نتنياهو وجانتس يوقعان اتفاق تشكيل حكومة طوارىء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات ارتباطها بمصمم ديكور .. أبرز جلسات تصوير درة بإطلالات جذابة.. شاهد

لمرضى الحساسية .. مشروب طبيعي بعد تناول وجبة الفسيخ والرنجة

رضوى الشربيني وبناتها.. ظهور يخطف القلوب في شم النسيم.. شاهد