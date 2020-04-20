تركيا تسجل 3690 إصابة و131 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت تركيا ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال الـ24 ساعة الماضية.





وسجلت تركيا 4694 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 90.980شخصا.





كما سجلت تركيا 123 حللة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 2140 شخصا.





إلى ذلك، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين حظر تجول لمدة 4 أيام في 31 ولاية تركية منذ منتصف ليلة الأربعاء.





وقال أردوغان في مؤتمر صحفي:"نخطط لفرض حظر التجول مجددا في 31 ولاية لمدة 4 أيام تبدأ الخميس 23 أبريل"سنستمر خلال الفترة المقبلة بفرض حظر تجول نهاية الأسبوع بشكل لا يعيق الإنتاج في مجالات الزراعة والصحة والغذاء".





وزعم أردوغان أن تركيا نجحت في في منع تحول وباء كورونا إلى كارثة بفضل التزام الشعب التركي بالتدابير المتخذة من قبل الحكومة.





وأضاف:"انتهينا من تطوير فلتر كمامات N95 وسنبدأ قريبًا في مرحلة الإنتاج، ونمتلك مخزونا كبيرا من الأدوية الحيوية وشركاتنا بدأت بتصنيعها محليا".





فيما وصل إجمالي عدد إصابات كورونا في العالم إلى أكثر من مليوني و428 ألفا، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ166 ألفا، وبلغ عدد المتعافين 636.900 شخص.



