انخفاض سعر النفط يؤدي لخفض التصنيف الائتماني للدول المصدرة له

قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن انخفاض سعر النفط عالميا سيؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني للدول المصدرة للبترول.

وانخفض سعر الخام الامريكى دون دولار واحد في أكبر هبوط منذ بدء تداول عقود الخام فى 1983.

وأكد "السيد"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، "إنه الوقت المناسب لشراء كميات كبيرة من النفط وتخزينه"، مضيفا أن مصر وقعت عقودا آجلة مستقبلية للشراء.

تابع "لابد من زيادة الشراء خلال الفترة المقبلة و على البنك المركزي توصية البنوك بتمويل رجال الأعمال ودعم الشركات العاملة فى قطاع البترول لابرام مزيد من التعاقدات".

وأضاف "إذا تم التعاقد علي كميات كبيرة من النفط تغطي احتياجات مصر لمدة ٨ أو ٩ أشهر قادمة سيكون له أثر إيجابي على الموازنة العامة".

وأشار "السيد"، إلى أن موازنة العام المالى المقبل قدرت متوسط سعر البرميل من ٥٠ إلي ٦٠ دولارا بينما السعر الحالى أدني مستوي له بسبب انخفاض الطلب علي البترول لانخفاض حجم التصنيع وانتشار فيروس كورونا، إضافة إلى حرب النفط الدائرة بين امريكا و روسيا والسعودية والصين.