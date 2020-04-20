المصريون قد المسئولية.. محافظ كفر الشيخ: شواطئ البحر المتوسط بلا مواطنين في شم النسيم..فيديو

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، إن الإجراءات التي تنطبق علي يومى الجمعة والسبت تم تطبيقها على يوم شم النسيم وكان لهذه الإجراءات تأثير قوى.









وأضاف محافظ كفر الشيخ خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة، أن المنتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء تم غلقها جميعا، كما أن المحافظة لديها 120 كيلو شواطئ علي ساحل البحر الأبيض المتوسط.









وأوضح نور الدين، أن جميع هذه الشواطئ تم غلقها وتم التنبيه على المواطنين بعدم النزول.









وتابع محافظ كفر الشيخ ، ان المواطنين التزموا بنسبة 100% واصبح لديهم وعي بالإجراءات الصحية .









واستكمل نور الدين ، أن المراسي النهرية تم غلقها بالاضافة الي ان شاطىء البحر الابيض المتوسط لم يشهد الي الان اى تواجد للمواطنين عليه وهذا يرجع الي وعي المواطنين .