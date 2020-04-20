لمدة 8 ساعات.. غلق كلي لشارع الأهرام لتركيب الكمرات المعدنية لمحور ترعة الزمر

أعلنت محافظة الجيزة، اضطرار الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى غلق شارع الأهرام كليًا فى الاتجاهين بتقاطعه مع شارع ترعة الزمر للبدء في أعمال تركيب الكمرات المعدنية الخاصة بمحور ترعة الزمر لمدة 8 ساعات تبدأ فى الثامنة مساء اليوم الإثنين الموافق 20/4/2020 وحتى الرابعة صباح الثلاثاء الموافق 21/4/2020، وذلك بتقاطع شارع ترعة الزمر مع شارع الأهرام.





ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، كلا من رئيس مدينة الجيزة، ورئيس حي العمرانية بالمتابعة الميدانية للأعمال، والتأكيد علي الالتزام بالمواعيد المحددة.

ولتيسير حركة المرور قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة بإجراء تحويلة مرورية بالاتجاهين، على أن تكون خطوط السير كالتالى:

- القادم من ميدان الجيزة ونفق الأهرام إتجاه شارع الأهرام :-

• السير يسارًا باتجاه فتحة بالجزيرة الوسطى تم استحداثها أمام مسجد نصر الدين، ثم السير والدوران يمينًا خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر الكائنة بتقاطع شارع ترعة الزمر مع الأهرام ثم يمينًا بشارع الأهرام بعد تحويل الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية إلى اتجاهين ثم استكمال السير حتى فتحة تم استحداثها بالجزيرة الوسطى أمام شارع النادى ثم العودة لشارع الأهرام مرة أخرى وذلك لمسافة (100 متر فقط).

- القادم من المنطقة الأثرية وقسم الطالبية اتجاه نفق الأهرام :-

• السير يمينًا إتجاه شارع ترعة الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر ثم استكمال السير يسارًا حتى شارع الأهرام اتجاه نفق الأهرام .

• قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق التحويلة بالكامل ووضع فواصل متحركة مناسبة بطول التحويلة وذلك لفصل الحركة المرورية بالاتجاهين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

