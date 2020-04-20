AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمدة 8 ساعات.. غلق كلي لشارع الأهرام لتركيب الكمرات المعدنية لمحور ترعة الزمر

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:22 م
محور ترعة الزمر بالجيزة
محور ترعة الزمر بالجيزة
Advertisements
محمد الصاحى

أعلنت محافظة الجيزة، اضطرار الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى غلق شارع الأهرام كليًا فى الاتجاهين بتقاطعه مع شارع ترعة الزمر للبدء في أعمال تركيب الكمرات المعدنية الخاصة بمحور ترعة الزمر لمدة 8 ساعات تبدأ فى الثامنة مساء اليوم الإثنين الموافق 20/4/2020 وحتى الرابعة صباح الثلاثاء الموافق 21/4/2020، وذلك بتقاطع شارع ترعة الزمر مع شارع الأهرام.


ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، كلا من رئيس مدينة الجيزة، ورئيس حي العمرانية بالمتابعة الميدانية للأعمال، والتأكيد علي الالتزام بالمواعيد المحددة.

 

ولتيسير حركة المرور قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة بإجراء تحويلة مرورية بالاتجاهين، على أن تكون خطوط السير كالتالى:

- القادم من ميدان الجيزة ونفق الأهرام إتجاه شارع الأهرام :-

• السير يسارًا باتجاه فتحة بالجزيرة الوسطى تم استحداثها أمام مسجد نصر الدين، ثم السير والدوران يمينًا خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر الكائنة بتقاطع شارع ترعة الزمر مع الأهرام ثم يمينًا بشارع الأهرام بعد تحويل الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية إلى اتجاهين ثم استكمال السير حتى فتحة تم استحداثها بالجزيرة الوسطى أمام شارع النادى ثم العودة لشارع الأهرام مرة أخرى وذلك لمسافة (100 متر فقط).

- القادم من المنطقة الأثرية وقسم الطالبية اتجاه نفق الأهرام :-

• السير يمينًا إتجاه شارع ترعة الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر ثم استكمال السير يسارًا حتى شارع الأهرام اتجاه نفق الأهرام .

• قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق التحويلة بالكامل ووضع فواصل متحركة مناسبة بطول التحويلة وذلك لفصل الحركة المرورية بالاتجاهين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرور الجيزة: تحويلات لمنع التكدس تزامنا مع تطوير ميدان الرماية

للحد من التكدسات.. الجيزة تعلن عن مجموعة من التحويلات المرورية بمحيط ميدان الرماية

تطوير ميدان الرماية.. تعرف على التحويلات المرورية في الجيزة

استمرار التحويلات المرورية لمنع التكدس تزامنا مع تطوير ميدان الرماية

إغلاق شارع الهرم بالجيزة كليا .. تعرف على التحويلات المرورية البديلة

بدء غلق شارع الهرم كليا لتنفيذ أعمال محور ترعة الزمر

ترشيحاتنا

محدش يقدر يقولي متتكلمش.. أحمد موسى يقترح بث القرآن والصلاة على الهواء

ضبط مقهى وتجمعات بملعب رياضي بشبرا الخيمة خلال شم النسيم "صور"

توفي أبي وعليه دين ولا نستطيع سداد الدين.. دار الإفتاء ترد

البرلمان يزف بشرى للموظفين..علاوة شهرية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أول يوليو

أفعال فاضحة.. أول رد فعل لـ حنين حسام بعد فيديوهات تيك توك

جامعة القاهرة: الطالبة حنين معرضة للفصل.. فيديو

AdvertisementS

أقل من 3 دولارات للبرميل.. انهيار تاريخي لأسعار النفط الأمريكي

جامعة القاهرة توضح موقف حنين حسام من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي

بسبب تحريض الفتيات.. فحص فيديو حنين على تيك توك

فيديوهات غير لائقة على تيك توك .. رئيس جامعة القاهرة يحيل الطالبة حنين حسام إلى التحقيق .. تفاصيل

لدعوتها لأعمال تتنافى مع الآداب.. حنين حسام مهددة بالفصل من الجامعة والسجن.. القصة الكاملة

إصابة 12 عاملا في شركة لافاش كيري بفيروس كورونا

الصحة العالمية ترد على اتهامها بإخفاء معلومات بشأن كورونا

أثبت فعالية فى 5 أيام .. هل يكون كلوروكين طوق نجاة البشرية فى مواجهة كورونا ؟

الصحة: وفاة 11 حالة جديدة وإصابة 189 وشفاء 89 بـ فيروس كورونا

الإقلاع من القاهرة والهبوط فى مرسى علم.. الجدول الكامل للرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في 23 دولة.. اعرف المواعيد

رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين من 11 دولة.. الخميس

حرضت على بث فيديوهات من غُرف نوم الفتيات بمقابل مادي.. قصة حنين حسام من تيك توك إلى قبضة الأمن .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حفلة الفسيخ والرنجة .. 10 مشروبات وأطعمة سريعة تخفض الضغط العالي

بعد شائعات ارتباطها بمصمم ديكور .. أبرز جلسات تصوير درة بإطلالات جذابة.. شاهد

لمرضى الحساسية .. مشروب طبيعي بعد تناول وجبة الفسيخ والرنجة