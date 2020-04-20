بعد الوقوع مع إسرائيل.. أحمد الشيخ يعتذر عن تمثيل مصر في كأس العالم للألعاب الإلكترونية

اعتذر أحمد الشيخ، جناح النادي الأهلي، اليوم الإثنين، عن تمثيل منتخب مصر، في بطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية "فيفا"، وذلك بعد وقوع المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع الكيان الصهيوني.









وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد قام بترشيح أحمد الشيخ، وأحمد حسن كوكا مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني من اللاعبين، لتمثيل مصر في البطولة التي ينظمها الإتحاد الدولي لكرة القدم.









وكانت قرعة البطولة أوقعت المنتخب المصري في المجموعة الثانية رفقة منتخبات رومانيا وتركيا وإسرائيل.







