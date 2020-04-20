بعد الوقوع مع إسرائيل.. أحمد الشيخ يعتذر عن تمثيل مصر في كأس العالم للألعاب الإلكترونية

اعتذر أحمد الشيخ، جناح النادي الأهلي، اليوم الإثنين، عن تمثيل منتخب مصر، في بطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية "فيفا"، وذلك بعد وقوع المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع الكيان الصهيوني.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد قام بترشيح أحمد الشيخ، وأحمد حسن كوكا مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني من اللاعبين، لتمثيل مصر في البطولة التي ينظمها الإتحاد الدولي لكرة القدم.
وكانت قرعة البطولة أوقعت المنتخب المصري في المجموعة الثانية رفقة منتخبات رومانيا وتركيا وإسرائيل.
ونشر أحمد الشيخ منشورًا على حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، جاء فيه:"تلقيت بسعادة كبيرة نبأ ترشحي من خلال اتحاد كرة القدم المصرى لتمثيل مصر فى بطولة كأس العالم للعبة فيفا والتى ينظمها الاتحاد الدولى لكرة القدم والتى كان من المقرر أن يذهب العائد منها لضحايا فيروس كورونا ،ولكن وبعد الإعلان عن قرعة البطولة، قررت الاعتزار عن المشاركة.