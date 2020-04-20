عوض تاج الدين: 85% من مصابي كورونا تظهر عليهم أعراض بسيطة والرئيس السيسي يتابع الموقف

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إنه من المتوقع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن مصر مازالت في المرحلة الآمنة، وأن 85% من المصابين بكورونا في مصر تظهر عليهم أعراض طفيفة .









وأكد الدكتور عوض تاج الدين، أثناء حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، «نسعى إلى تجنب الأعداد المتضاعفة في الزيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا».









وأكد الدكتور عوض تاج الدين ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع باستمرار الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا، موضحا أن الدولة قدمت إجراءات احترازية قبل أن ينتشر المرض.









وأشار الدكتور عوض تاج الدين ، إلى أن مستشفيات العزل تقدم العلاج اللازم لكافة المرضى الموجودة فيها، والتعامل مع أزمة كورونا بمنتهى الاحترافية.