أحمد زاهر يروج لمشاهدة مسلسل "البرنس" في رمضان 2020

نشر الفنان أحمد زاهر صورة جديدة له للبوستر الخاص به لمسلسل البرنس على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام. ‬





‫وكتب عليها معلقًا :٣ أيام تفصلنا عن مسلسل البرنس رمضان ٢٠٢٠ تأليف وإخراج محمد سامى يارب اكتبلنا النجاح.‬





‫والجدير بالذكر أن شارك الفنان أحمد زاهر بمقطع من برنامج التيك توك جمعة مع ابنته ليلى زاهر، وهما يمثلان مشهدا كوميديا من فيلم "أبو على"، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والفنانة منى زكى، والفنانة انتصار، وأدى أحمد زاهر، وابنته، المشهد الكوميدى الذى ظهر فيه الفنان كريم عبد العزيز، مع الفتاة بدور "سوكا"، بعد ضربها شقيقه الذى قام بدور يوسف. ‬





‫و يشارك الفنان أحمد زاهر بمسلسل البرنس تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، من بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبي حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب.