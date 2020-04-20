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الغضبان: أهالي بورسعيد قدموا نموذجا للالتزام بتعليمات الدولة في شم النسيم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:31 م
عادل الغضبان
عادل الغضبان
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هاني حسين
قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن أهالي المحافظة قدموا نموذجا للاتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة منذ الأمس.


وأضاف عادل الغضبان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون أي"، "بورسعيد تعودت في كل عام على إقامة كرنفالات احتفالية بقدوم شم النسيم ولكننا لم نشهد تلك الاحتفالات هذا العام".


وتابع عادل الغضبان "هذا دليل على وعي أهالي محافظة بورسعيد، واتباع التعليمات للحد من انتشار فيروس كورونا".


ووجه عادل الغضبان، التحية والتقدير إلى رجال الداخلية الذين قاموا بتنفيذ كل التعليمات والإجراءات التي قررها رئيس مجلس الوزراء الخاصة بيوم شم النسيم.


وأكمل عادل الغضبان، قائلًا "شهدنا اليوم نموذجا مشرفا يحتذى به في كل المحافظات ومر اليوم بسلام".

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