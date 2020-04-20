هاني الناظر ينصح بتناول مضاد للهستامين طويل المفعول ولمدة 4 أيام.. فيديو

قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا ، أن الحكومة نجحت في إدارة أزمة فيروس كورونا ورأينا هذا اليوم في جميع المحافظات رغم أنه لم يتم تطبيق حظر تجوال كامل. .





وأضاف هاني الناظر خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة ، أن أى شخص بدأ يشعر بأعراض حساسية جلدية يجب عليه تناول مضاد للهستامين طويل المفعول ولمدة 4 أيام .





وأوضح هاني الناظر أن أى شخص يشعر بالقيء أو الإسهال يجب عليه الذهاب فورا إلى المستشفى حتى لا يحدث له نزلة معوية شديدة.









وتابع هاني الناظر أن أى شخص لم يشعر بشيء يجب عليه شرب كمية كبيرة من المياه بالإضافة إلى عصير الليمون.









واستكمل هاني الناظر أن جميع التجارب التي تجرى الآن لإيجاد تطعيم أو علاج لفيروس كورونا هي تجارب جادة .















