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وكيل مجلس النواب يشرح تفاصيل وأسباب عودة الجلسات غدا بعد انقطاع 42 يوما بسبب كورونا..فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:04 م
وكيل مجلس النواب
وكيل مجلس النواب
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إبراهيم القادري
قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب  ، إنه من الصعب تعطيل المؤسسة التشريعية لاننا بحاجة إلى استكمال بعض الاجراءات

واضاف وكيل مجلس النواب خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن من ضمن هذه القرارات الخمس إعانات التي اقرها رئيس الجمهورية ويجب ان يقرها مجلس النواب وهناك تعديل في الموازنة العامة للدولة في بعض القطاعات مثل دعم القطاع الصحي  .

واوضح سليمان وهدان  ، أن مجلس النواب كان من الضروري ان يعقد لمناقشة 37 بند في جدول الأعمال وسيتم دراسته علي يومين بالاضافة الي امور كثيرة متعلقة بالنواحي المالية والخطوات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا .


واكد  انه سيتم الان توقيع النواب عن طريق بصمة العين بالإضافة الي توفير 6 بوابات للدخول وسيتم الكشف علي النواب والمرافقين لهم عند دخولهم وهذا من ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية .


وتابع وكيل مجلس النواب  ، ان المجلس يوجد به لجنة عامة وجلسة عامة فبالنسبة الي الجلسة العامة تم تجهيز قاعة الشورى لاستيعابها وتوافر المساحات بين الاعضاء بداخلها وهذا من ضمن الخطوات الاحترازية وتم تعقيمها وتجهيزها .

واستكمل سليمان وهدان ، أن الجلسة العامة ستعقد في قاعة المجلس الطبيعية وتم توفير مساحة متر بين كل نائب والآخر .

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