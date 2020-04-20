وكيل مجلس النواب يشرح تفاصيل وأسباب عودة الجلسات غدا بعد انقطاع 42 يوما بسبب كورونا..فيديو

قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب ، إنه من الصعب تعطيل المؤسسة التشريعية لاننا بحاجة إلى استكمال بعض الاجراءات
واضاف وكيل مجلس النواب خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن من ضمن هذه القرارات الخمس إعانات التي اقرها رئيس الجمهورية ويجب ان يقرها مجلس النواب وهناك تعديل في الموازنة العامة للدولة في بعض القطاعات مثل دعم القطاع الصحي .
واوضح سليمان وهدان ، أن مجلس النواب كان من الضروري ان يعقد لمناقشة 37 بند في جدول الأعمال وسيتم دراسته علي يومين بالاضافة الي امور كثيرة متعلقة بالنواحي المالية والخطوات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا .
واكد انه سيتم الان توقيع النواب عن طريق بصمة العين بالإضافة الي توفير 6 بوابات للدخول وسيتم الكشف علي النواب والمرافقين لهم عند دخولهم وهذا من ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية .
وتابع وكيل مجلس النواب ، ان المجلس يوجد به لجنة عامة وجلسة عامة فبالنسبة الي الجلسة العامة تم تجهيز قاعة الشورى لاستيعابها وتوافر المساحات بين الاعضاء بداخلها وهذا من ضمن الخطوات الاحترازية وتم تعقيمها وتجهيزها .
واستكمل سليمان وهدان ، أن الجلسة العامة ستعقد في قاعة المجلس الطبيعية وتم توفير مساحة متر بين كل نائب والآخر .