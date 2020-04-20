وكيل مجلس النواب يشرح تفاصيل وأسباب عودة الجلسات غدا بعد انقطاع 42 يوما بسبب كورونا..فيديو

قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب ، إنه من الصعب تعطيل المؤسسة التشريعية لاننا بحاجة إلى استكمال بعض الاجراءات





واضاف وكيل مجلس النواب خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن من ضمن هذه القرارات الخمس إعانات التي اقرها رئيس الجمهورية ويجب ان يقرها مجلس النواب وهناك تعديل في الموازنة العامة للدولة في بعض القطاعات مثل دعم القطاع الصحي .





واوضح سليمان وهدان ، أن مجلس النواب كان من الضروري ان يعقد لمناقشة 37 بند في جدول الأعمال وسيتم دراسته علي يومين بالاضافة الي امور كثيرة متعلقة بالنواحي المالية والخطوات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا









واكد انه سيتم الان توقيع النواب عن طريق بصمة العين بالإضافة الي توفير 6 بوابات للدخول وسيتم الكشف علي النواب والمرافقين لهم عند دخولهم وهذا من ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية .









وتابع وكيل مجلس النواب ، ان المجلس يوجد به لجنة عامة وجلسة عامة فبالنسبة الي الجلسة العامة تم تجهيز قاعة الشورى لاستيعابها وتوافر المساحات بين الاعضاء بداخلها وهذا من ضمن الخطوات الاحترازية وتم تعقيمها وتجهيزها .





واستكمل سليمان وهدان ، أن الجلسة العامة ستعقد في قاعة المجلس الطبيعية وتم توفير مساحة متر بين كل نائب والآخر .



