الشاب خالد يتحدث عن زوجته.. ويؤكد: وراء كل عظيم امرأة مقولة حقيقية

قال الفنان الشاب خالد، إن المرأة هى أساس نجاح الأسرة، موضحًا أنه يكن كل تقدير واحترام لزوجته، التى توفر له كل ما يلزم من أجل إسعاده خلال تواجده بالمنزل خلال فترة الحجر المنزلى، متابعا "قديمًا كانوا يقولون إن وراء كل رجل عظيم امرأة.. وأنا متزوج منذ 25 عاما هى المعلمة بكل احترام".





وفى سياق آخر، أشاد الشاب خالد، خلال لقاء له عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، بالمطرب حكيم، وقال إنه يمتلك صوتا "صعيديا".

وختم الشاب خالد، لقاءه مع الإعلامى وائل الإبراشي، بغناء أغنية "يا رسول الله"، وهو يعزف على البيانو.



