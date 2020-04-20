للوقاية من كورونا..أول بوابة إلكترونية للتعقيم والتطهير في جنوب سيناء

بدأ اليوم الإثنين تشغيل أول بوابة إليكترونية للتعقيم والتطهير بمبني مجلس المدينة بشرم الشيخ والقسم المتقدم للمحافظة كنموذج سيتم تعميمه علي كافة مدن المحافظة كسابقة تعد الأولي من نوعها علي مستوي محافظات مصر ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





وطالب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رجال الأعمال ومالكي الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية بجميع المدن الساحية بالمحافظة بتعميم هذه التجربة حرصا علي سلامة وصحة الزائرين وكوسيلة فعالة ضمن إجراءات مكافحة فيرس كورونا المستجد .

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