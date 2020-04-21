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ديني

هل يجوز صيام رمضان بدون أداء صلاة التراويح؟.. علي جمعة يجيب

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:10 م
الصلاة
الصلاة
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محمد شحتة
أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على سؤال يقول صاحبه "هل يجوز صيام شهر رمضان بدون أن اصلي صلاة التراويح ؟

وقال علي جمعة، في لقاء تليفزيوني، إنه يجوز صيام شهر رمضان يدون أداء صلاة التراويح ، فكثيرا من الناس يصومون ولا يصلون التراويح ولكن فات عليهم ثواب كبير لترك هذه السنة.

وأشار إلى أن رمضان مقترن بصيام النهار وقيام الليل، فلا إثم من ترك صلاة التراويح ولكن يخسر التارك ثواب كبير من الله فنفحات رمضان لا تأتي مرة أخرى إلا العام المقبل.

يقول النبي "إن لله في أيامكم نفحات ألا فتعرضوا لها" التعرض لنفحات الله والتقرب إليه بالطاعات والعبادات، يبارك الله في الأرزاق ويستجاب بها الدعاء

حكم قضاء التراويح بعد الفجر
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز قضاء التراويح الفائتة بعد طلوع الفجر، لمن فاتته صلاتها بعد صلاة العشاء.

 صلاة التراويح فى المنزل
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز صلاة التراويح في المنزل، مع الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الاحترازية لكم للوقاية من فيروس كورونا مثل التطهير والتباعد وغيرها.

وأوضح أمين الفتوى أن ما نراه من قيام البعض بالتجمع أعلى أسطح المنازل للصلاة جماعة فهذا لا يجوز لأن ذلك يعرض حياة الناس للخطر فربما كان أحدهم يحمل الفيروس ولكنه لا يشعر به وهو ما أكدته تقارير خبراء الصحة".
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