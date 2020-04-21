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رياضة

الزمالك يوافق على بيع نجمه المغربي خلال الميركاتو الصيفى.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:01 ص
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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حسن العمدة
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين أن مسؤولو الزمالك وافقوا علي بيع المغربي حميد أحداد إلي الرجاء المغربي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وأكد عمر ربيع ياسين فى برنامجه نمبر وأن المذاع على قناة النهار أن  مسئولو الرجاء ابدوا رغبتهم في التعاقد مع لاعب الزمالك بعد تألقه مع الفريق حيث يلعب لهم على سبيل الإعارة هذا الموسم.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بتقليص عدد اللاعبين الأجانب بالأندية المصرية لـ 4 لاعبين كأقصى تقدير، تلاشت آمال الإبقاء على المهاجم المغربي حميد أحداد بقائمة الزمالك خلال الموسم المقبل.

في حالة تفعيل نادي الرجاء بند الشراء في عقد حميد أحداد فإن الزمالك سيحقق مزايا من وراء تلك الصفقة..  الأولى هي توفير مقابل مادي يصل إلى 26 مليون جنيه للنادي تساهم في حل أزمة السيولة وتجديد عقود اللاعبين والاستعداد لموسم الصفقات الصيفية.

أما ثاني المميزات فيتمثل في توفير مكان لاعب أجنبي في إطار رغبة اتحاد الكرة في تقليص عدد الأجانب في كل نادي الموسم المقبل. 

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