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صبحي كابر لـ لميس الحديدي: إحنا مش بنبيع لحم حمير وقفلنا بسبب كورونا.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:46 ص
صبحي كابر
صبحي كابر
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هاني حسين
قال صبحي كابر صاحب مطعم صبحي كابر، إنه يقوم بتوفير مرتبات العمالة في المطعم بشكل كامل، مضيفا "لدي حوالي ألف عامل في المطعم".

وأضاف صبحي كابر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث": "تم إغلاق مطعم صبحي كابر بشكل كامل منذ بداية أزمة فيروس كورونا".

وتابع صبحي كابر: "نحن نتبع كافة الإجراءات الاحترازية داخل المطعم بين كافة العاملين، ونحن على اتم الاستعداد للاتباع كافة قواعد العمل في ظل انتشار أزمة كورونا". 

وأكمل صبحي كابر: "هناك بوست منتشر على الفيسبوك عن مطاعم كبيرة في مصر ومن ضمنهم مطعمي الذي ينشر معلومة ببيع لحوم حمير، لكن هذا أمر خاطئ ونحن لا نبيع لحوم حمير ولم نغلق المطعم بسببها ولكننا أغلقنا المطعم بسبب أزمة فيروس كورونا".

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