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مرأة

قبل النوم.. 10 فوائد لتناول جوز الهند للتخسيس

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، فوائد تناول جوز الهند لحرق الدهون والمساعدة على إنقاص الوزن بشكل ملحوظ .

وجاءت تلك النصائح كالتالى:

- يساعد تناول جوز الهند بشكل مباشر قبل النوم على حرق الدهون خلال عمليّة النوم.


- يحطم جوز الهند الكربوهيدرات المعقدة، ويساعد بالتالي على تحفيز العمليّة الأيضية في الجسم.


- يقلّل من إفراز الجلوكوز في الجسم، ويخفض من معدّل السكر في الدم، ويساهم في إنقاص الوزن.


- يزيد الشعور بالشبع، ويحسن عمل الجهاز الهضمي. يطرد السموم والفضلات خارج الجسم.


- يحتوي على نسبة عالية جدًا من حمض اللوريك، وهو من الدهون المشبعة المتوسطة التي تختصر علميًا ب(MCT)، وتساعد على حرق الشحوم في الجسم.


- يعد زيت جوز الهند بديلًا مناسبًا للسمنة والزيت النباتي في الطهي، والذي يلعب دورًا بارزًا في خفض السعرات الحراريّة في الأطعمة المختلفة.


- يقضي على السيلوليت المتراكم في المناطق التي يصعب تنحفيها مثل الأرداف، والبطن.


- يقضي زيت جوز الهند على الدهون المتراكمة في الكبد.

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