قبل النوم.. 10 فوائد لتناول جوز الهند للتخسيس

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، فوائد تناول جوز الهند لحرق الدهون والمساعدة على إنقاص الوزن بشكل ملحوظ .
وجاءت تلك النصائح كالتالى:
- يساعد تناول جوز الهند بشكل مباشر قبل النوم على حرق الدهون خلال عمليّة النوم.
- يحطم جوز الهند الكربوهيدرات المعقدة، ويساعد بالتالي على تحفيز العمليّة الأيضية في الجسم.
- يقلّل من إفراز الجلوكوز في الجسم، ويخفض من معدّل السكر في الدم، ويساهم في إنقاص الوزن.
- يزيد الشعور بالشبع، ويحسن عمل الجهاز الهضمي. يطرد السموم والفضلات خارج الجسم.
- يحتوي على نسبة عالية جدًا من حمض اللوريك، وهو من الدهون المشبعة المتوسطة التي تختصر علميًا ب(MCT)، وتساعد على حرق الشحوم في الجسم.
- يعد زيت جوز الهند بديلًا مناسبًا للسمنة والزيت النباتي في الطهي، والذي يلعب دورًا بارزًا في خفض السعرات الحراريّة في الأطعمة المختلفة.
- يقضي على السيلوليت المتراكم في المناطق التي يصعب تنحفيها مثل الأرداف، والبطن.
- يقضي زيت جوز الهند على الدهون المتراكمة في الكبد.