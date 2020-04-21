قبل النوم.. 10 فوائد لتناول جوز الهند للتخسيس

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، فوائد تناول جوز الهند لحرق الدهون والمساعدة على إنقاص الوزن بشكل ملحوظ .

وجاءت تلك النصائح كالتالى:

- يساعد تناول جوز الهند بشكل مباشر قبل النوم على حرق الدهون خلال عمليّة النوم.





- يحطم جوز الهند الكربوهيدرات المعقدة، ويساعد بالتالي على تحفيز العمليّة الأيضية في الجسم.



- يقلّل من إفراز الجلوكوز في الجسم، ويخفض من معدّل السكر في الدم، ويساهم في إنقاص الوزن.



- يزيد الشعور بالشبع، ويحسن عمل الجهاز الهضمي. يطرد السموم والفضلات خارج الجسم.



- يحتوي على نسبة عالية جدًا من حمض اللوريك، وهو من الدهون المشبعة المتوسطة التي تختصر علميًا ب(MCT)، وتساعد على حرق الشحوم في الجسم.



- يعد زيت جوز الهند بديلًا مناسبًا للسمنة والزيت النباتي في الطهي، والذي يلعب دورًا بارزًا في خفض السعرات الحراريّة في الأطعمة المختلفة.



- يقضي على السيلوليت المتراكم في المناطق التي يصعب تنحفيها مثل الأرداف، والبطن.



- يقضي زيت جوز الهند على الدهون المتراكمة في الكبد.