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منوعات

في حتة تانية.. دبي توفر أول كبسولة نقل من نوعها لمرضى كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:20 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
اتجهت منظمات الصحة في مختلف البلدان إلى السعي وراء الأجهزة الحديثة لحماية شعوبها من خطر فيروس كورونا، وكانت هيئة الصحة بالإمارات واحدة من بين هذه الدول.

وأدخلت مؤسسة لخدمات الصحة، أول كبسولة من نوعها، بالإسعاف، في دبي؛ لنقل المصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19" في حالة حرجة، للحد من انتشار الوباء.

وصممت الكبسولة على هيئة سرير يتم إغلاقه بطريقة محكمة من جميع الجهات، وذلك حتى لا تنتقل العدوى للمسعفين أثناء نقل المصاب إلى المستشفى، بحسب ما نشرت صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأوضح المدير التنفيذي لخدمة الإسعاف بدبي، أن الجهاز يوجد به مكانين للتهوية بعد عملية إغلاق السرير، ويمكن للأطباء أو المسعفين التعامل مع المريض من خلال فتحات التهوية.

وأشار إلى أن السرير مجهز بكافة الاستعدادات اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا.
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