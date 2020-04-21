أنباء عن تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية عقب إجراء جراحة

كشفت مصادر مخابراتية أمريكية، عن تعرض الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، لخطر بعد إجرائه جراحة في القلب.





ووفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية، فإن مصادر داخل المخابرات الأمريكية، أشارت إلى تدهور حالة زعيم كوريا الشمالية، وهو ما يفسر اختفائه خلال الفترة الماضية.





وقالت المصادر إن كيم غاب مؤخرًا عن الاحتفال بعيد ميلاد جده في 15 أبريل الماضي ، مما أثار تكهنات حول سلامته، وقد شوهد قبل ذلك بـ4 أيام في اجتماع حكومي.





وذكر محللون أن غياب زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون عن حدث مهم في دولته، جرى الاحتفال به يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، أعاد إحياء التكهنات بشأن مشاكله الصحية المحتملة.





واحتفلت كوريا الشمالية، الأربعاء الماضي، بالذكرى السنوية لعيد ميلاد مؤسسها الوطني وجد جده، كيم إيل سونج، كعطلة وطنية تعرف باسم يوم الشمس.