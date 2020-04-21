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أخبار العالم

الصحة العالمية تحذر العالم: الأسوأ بسبب كورونا لم يأت بعد

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:30 ص
صدى البلد
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شريف سيد
حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، من التهاون خلال الفترة المقبلة مع فيروس كورونا المستجد. 

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إن الأسوأ ينتظرنا حتى الآن. فلنمنع هذه المأساة. إنه فيروس لا يزال كثير من الناس لا يفهمونه"، وفق ما نقله موقع "ذا هيل" الأمريكي. 

ووفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ، أصاب الوباء عالميًا حوالي 2.5 مليون شخص وقتل أكثر من 167000.

وتأتي تعليقات "تيدروس"، في الوقت الذي أمر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف التمويل لمنظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أخطاء في كيفية تعامل المنظمة مع الوباء.

وأضاف: "يحدث هذا كل مائة عام لأول مرة، مثل أنفلونزا عام 1918 التي قتلت ما يصل إلى 100 مليون شخص". 

وتزامن ذلك، مع إعلان عدد من الولايات الأمريكية، فتح الاقتصاد مرة أخرى، رغم استمرار كورونا في حصد الأرواح.
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