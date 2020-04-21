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أخبار العالم

هتقولوا إيه.. ضاحى خلفان يحرج حكام العالم بعد تصريح ولي عهد أبو ظبي عن كورونا في الإمارات

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:32 ص
ضاحى خلفان تميم
ضاحى خلفان تميم
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رنا اشرف
نشر ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، تغريدة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتب ضاحي خلفان: "يا دعاة حقوق الانسان في مشارق الارض ومغاربها...هذا ما يقوله حكامنا في ازمة كورونا.. فأروني ماذا يقول حكامكم.!!!"

ونشر "خلفان"، صورة للشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، ولى عهد ابو ظبى، مكتوبا عليها " لن يمرض أحد، ولن يحتاج أحد ولن يجوع أحد على أرض الامارات".

وتفاعل معه عدد كبير من رواد تويتر و كانت تعليقاتهم كالاتى: "الله يحفظ قادتنا وطول أعمارهم ويوفقهم لعمل الخير دائما وأبدا يارب العالمين".

كما علَّق آخرين: "نعم تحيا دوله الامارات العربية المتحدة وحكامها"، و"الله يحفظهم حكمو فعدلو.. الله يحفظه ويطول بعمره".

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