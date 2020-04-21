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فن

في أقل من 24 ساعة.. برومو رامز مجنون رسمي يحقق 4 ملايين مشاهدة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:22 ص
رامز جلال
رامز جلال
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سعيد فراج
ضجة كبيرة أثارها الفنان رامز جلال، بعد ساعات قليلة من طرح برومو برنامجه الجديد «رامز مجنون رسمي» المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل، عبر قناة mbc الفضائية، إذ حقق البرومو 4 ملايين مشاهدة، في أقل من 24 ساعة، بعد طرحه مساء أمس الأثنين 20 أبريل، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. 

وظهر في بداية البرومو، عدد من النجوم الضحايا، جالسين على كرسي إلكتروني يصعقهم ويؤثر على أعصابهم وانفعالاتهم، وتتعالى صرخاتهم وردود أفعالهم المختلفة، ومن بين هؤلاء: «ياسمين صبري، غادة عادل، نبيلة عبيد، فيفي عبده، باسم ياخور عبدالله بالخير»، وآخرون. 

ويظهر رامز خلال هذا العام من خلال برنامج جديد يعتمد فى الأساس على وضع المتسابق على «كرسى الاعتراف» التى يتم خداع الضيف به، وتبدأ المذيعة أروى التى ستكون الطعم بالنسبة لرامز، بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفى الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه فى صور لثلاث شخصيات، أحدها لرامز جلال الذى يخرج منها فى مفاجأة للضيف.

قائمة ضحايا مقلب رامز جلال هذا العام، تشمل كل من ياسمين صبرى، وياسمين رئيس، وأروى جودة، وبسمة، وأمينة خليل، ومحيى إسماعيل، ونبيلة عبيد، وفيفى عبده، وسوزان نجم الدين، ومنة عرفة، ونجمى المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا، بالإضافة إلى عدد من نجوم الرياضة أبرزهم؛ على معلول، وسيد عبدالحفيظ، وكهربا، ومحمد الشناوى، وأشرف بن شرقى، وطارق حامد، وأبوالمعاطى زكى.

وحرص رامز جلال على أن ينشر البوستر الرسمى للبرنامج عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، واكتفى بكتابة؛ «بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر».
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