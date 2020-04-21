البرلمان البريطاني يستأنف نشاطه عن بعد باستخدام تقنية "زووم"

يستأنف البرلمان البريطاني أنشطته، اليوم الثلاثاء، بعد عطلة عيد الفصح الممتدة، مع استعداد المشرعين للتصويت على اقتراح سيسمح بجلسات افتراضية في مجلس النواب ستعقد عبر رابط الفيديو، وسط جائحة كورونا المستمرة.





وأعطت السلطات البرلمانية الضوء الأخضر للخطط التي ستسمح لما يصل إلى 120 عضوًا في البرلمان بالمشاركة في جلسات افتراضية عبر برنامج مؤتمرات الفيديو Zoom.





ولن يُسمح بدخول 50 مشرعًا إلا إلى مجلس العموم ، مجلس النواب في المملكة المتحدة ، في وقت واحد ، وفقًا للاقتراحات التي أيدها رئيس مجلس النواب ليندسي هويل.





وسيطلب من المشرعين في مجلس العموم التصويت على الإجراءات مع استئناف البرلمان يوم الثلاثاء. إذا تمت الموافقة ، سيتم إجراء جلسات برلمانية رئيسية ، مثل أسئلة رئيس الوزراء ، عبر رابط الفيديو. وبحسب الموقع الرسمي للبرلمان ، سيتم تثبيت شاشات الفيديو في مجلس العموم للسماح للمتحدثين والمشرعين الحاضرين في الغرفة برؤية زملائهم