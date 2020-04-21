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برلمان

برلماني يطالب بزيادة محطات معالجة النفايات الطبية لمواجهة كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:09 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، حول طرق التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة في ظل تزايد حجمها مع انتشار فيروس كورونا في مصر

كما تساءل،  حول  مدى استيعاب محطة المعالجة والحرق لهذا الكم من النفايات، خصوصا ما يتعلق بالمواد المستخدمة من قبل العاملين في المجال الطبي والأشخاص المصابين بالفيروس.

وأوضح في بيان له، أنه يُقدر متوسط حجم النفايات الطبية، وفق افتراضات حسابية، تعتمد على معدل التولد اليومى لكل سرير "حسب نوعه"، أو معدل التولد اليومى لكل منشأة صحية، مثل المعامل أو الصيدليات، ووفق تلك الضوابط فإن متوسط حجم النفايات الطبية اليومية، لكل مستشفيات مصر، هو 300 طن يوميًا.

وأضاف أن الفيروس الجديد أدى إلى ظهور نفايات جديدة لم تكن مألوفة من قبل، تمثلت في زيادة كمية مخلفات المستلزمات والأدوات الطبية ذات الاستخدام الواحد، مثل القفازات والكمامات التي تناثرت في الشوارع بكثافة، وكذلك السوبر ماركت بدأت تلزم المواطنين بارتداء كمامات وجوانتيات، رغم عدم تخصيصهم مكان لإلقاء تلك المخلفات بها عند الخروج منها، بالإضافة إلى التخوف من النباشين، الذين قد يجمعون تلك المخلفات ويتم إعادة تدويرها، وبيعها.

وطالب النائب ببناء المزيد من محطات معالجة النفايات الطبية بالقرب من المستشفيات التي تضم حالات مصابة بالفيروس للتخلص الفوري من النفايات، والتعامل مع تلك المخلفات على أنها نفايات سريرية، ويجب تعقيمها قبل حرقها في درجات حرارة عالية في منشآت مخصصة، وإلا فإنها ستهدد صحة الأشخاص الأصحاء، وكذلك توعية المواطنين بضرورة التخلص من المخلفات ذات الاستخدام الواحد في حاويات النفايات، كخطوة أولى مبدئة، بدلا من إلقائها في الشوارع بعشوائية ما ينذر بتفاقم المشكلة وتوليد كارثة من رحم كارثة.
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