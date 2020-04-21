نيللي كريم تروج لمسلسل بـ ١٠٠ وش بنشر البوستر الدعائي.. شاهد





وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي :





مسلسل بـ "100 وش" بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من ألفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى .





وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.





مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.







