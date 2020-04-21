تسمم 10 أشخاص تناولوا فسيخ فاسد بالإسكندرية

أصيب 10 أشخاص في الإسكندرية بتسمم غذائي أثر تناولهم وجبات فسيخ وأسماك مملحة فاسدة في شم النسيم وأعياد الربيع.



وقالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إن 7 حالات من المصابين خرجوا من المستشفى عقب تلقيهم العلاج اللازم.



وأشارت غانم في تصريح لها، اليوم الثلاثاء، إلى أنه جرى حجز 3 حالات فقط من المصابين بوحدة السموم بالمستشفى الأميري الجامعي تحت الملاحظة.



وأوضحت أن جميع المصابين لم يجر إعطائهم مصل التسمم الممباري "البتيوليزم" لعدم حاجتهم له، لافتة إلى توافر مخزون كافٍ من المصل بمركز السموم ويجرى توفيره بالمجان.



وأرجعت مدير مركز السموم بالإسكندرية، انخفاض حالات التسمم بالفسيخ في شم النسيم إلى حملات التوعية التي شنها المركز ووزارة الصحة خلال الأيام الماضية.

