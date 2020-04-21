AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تسمم 10 أشخاص تناولوا فسيخ فاسد بالإسكندرية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:23 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد عبد العزيز
أصيب 10 أشخاص في الإسكندرية بتسمم غذائي أثر تناولهم وجبات فسيخ وأسماك مملحة فاسدة في شم النسيم وأعياد الربيع.

وقالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إن 7 حالات من المصابين خرجوا من المستشفى عقب تلقيهم العلاج اللازم.

وأشارت غانم في تصريح لها، اليوم الثلاثاء، إلى أنه جرى حجز 3 حالات فقط من المصابين بوحدة السموم بالمستشفى الأميري الجامعي تحت الملاحظة.

وأوضحت أن جميع المصابين لم يجر إعطائهم مصل التسمم الممباري "البتيوليزم" لعدم حاجتهم له، لافتة إلى توافر مخزون كافٍ من المصل بمركز السموم ويجرى توفيره بالمجان.

وأرجعت مدير مركز السموم بالإسكندرية، انخفاض حالات التسمم بالفسيخ في شم النسيم إلى حملات التوعية التي شنها المركز ووزارة الصحة خلال الأيام الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحويل 5 من أسرة واحدة لمركز السموم بالإسكندرية تناولوا وجبة كبدة

أستاذ صحة عامة يحذر: اللى هيدخل المستشفى بتسمم بسبب الفسيخ هيطلع مصاب بكورونا

الصحة: ضبط وإعدام 53 طن أغذية متنوعة وأسماك مملحة ومدخنة.. و6 آلاف لتر عصائر فاسدة

خطير جدا.. تعرف على أهم أعراض التسمم الممباري

عشان تلحق نفسك بسرعة.. كيف تكتشف أعراض التسمم وحساسية الفسيخ والرنجة؟

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. طاهر أبو زيد ينتقد حسن حمدي.. شريف إكرامي: عبد الله السعيد مش ابن الأهلي

باحث يكشف مدى صحة تقرير بوجوش بشأن تزييف أعداد مصابين كورونا فى مصر.. فيديو

اختفت في ظروف غامضة وبرأتها فنانة من الموساد.. 7 معلومات عن الراقصة كيتي

تريند الفن | القبض على حنين حسام بسبب فيديو على TikTok.. علاقة الراقصة كيتى برأفت الهجان.. إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية.. وإصابة سام سميث بفيروس كورونا

ترامب يحظر الهجرة إلى الولايات المتحدة

في ذكرى ميلاد فريد الأطرش .. تعرف على حكاياته مع النساء بدون زواج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانا على وشك الموت.. تغير لون بشرة طبيبين مصابين بـ كورونا في ووهان

بالأبيض والأسود.. هدى المفتي تخطف الأنظار بإطلالة من الخمسينات

في أفريقيا.. ارتداء الكمامة أو التعرض لعقوبات صارمة