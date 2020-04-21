كانا على وشك الموت.. تغير لون بشرة طبيبين مصابين بـ كورونا في ووهان

كشف تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تحول لون بشرة طبيبين صينيين مصابين بفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" إلى اللون الداكن بعد أن كانا على وشك الموت جراء مضاعفات الفيروس.





وأوضح التقرير أن الطبيبين "يي فان" و"هو ويفينج"، اللذين يبلغان من العمر 42 عامًا، أصيبا بالعدوى أثناء علاج المرضى في أحد المستشفيات بمدينة "ووهان"، بؤرة تفشي فيروس "كورونا"، وذلك في شهر يناير الماضي.





وقال الطبيب المعالج لهما في تصريح لوسائل إعلام محلية إن تغير لون بشرتهما ناتج عن اختلالات هرمونية بعد أن تضرر كبداهما بسبب الفيروس.





جدير بالذكر أنه تم تشخيص إصابة الطبيبين بعدوى "كورونا" في الثامن عشر من شهر يناير الماضي، وهما زميلان للطبيب الراحل "لي وينليانج"، الذي عوقب بسبب تحذيراته من الفيروس، الذي أودى بحياته في السابع من فبراير الماضي.





وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية بأن الطبيب "يي فان" تغلب على فيروس "كورونا" بعد أن وضعه الأطباء على جهاز لدعم الحياة، يُطلق عليه اسم "ECMO"، لمدة 39 يومًا؛ وتُعرف تقنية "ECMO" أيضًا باسم "الأكسجة الغشائية خارج الجسم" أو "دعم الحياة خارج الجسم".





وقال "يي فان"، في تصريح لوسائل الإعلام المحلية من داخل المستشفى أمس، الاثنين، إنه تعافى إلى حد كبير، لكنه ما زال يواجه صعوبة في السير دون مساعدة؛ وأضاف أنه شعر بالخوف بعد أن استعاد وعيه، خاصة بعد أن علم بشأن تفاصيل حالته، كما أشار إلى أنه يتلقى حاليًا الرعاية في جناح عادي.





وبالنسبة إلى الطبيب الآخر "هو ويفينج"، فإن حالته كانت أكثر خطورة، وقد كان غير قادر على التحدث مع وسائل الإعلام بسبب حالته الصحية، حيث ظل طريح الفراش لمدة 99 يومًا؛ وأفاد طبيبه المعالج بأن صحته بشكل عام ضعيفة، لافتًا إلى أنه يشعر بالقلق حيال صحته النفسية.





وكان "ويفينج" قد خضع للعلاج بتقنية "ECMO" منذ السابع من فبراير وحتى الثاني والعشرين من مارس، واستعاد قدرته على التحدث في الحادي عشر من أبريل الجاري؛ وهو ما زال في وحدة العناية بالمركزة بنفس المستشفى التي يتلقى بها زميله "يي فان" العلاج.





تجدر الإشارة إلى أن الطبيب المعالج لـ"ويفينج" يعتقد أن تغير لون بشرة الطبيبين بهذا الشكل قد يكون بسبب نوع من الأدوية التي تلقياها في بداية مرحلة العلاج، موضحًا أن تغير لون البشرة يعد أحد الآثار الجانبية لهذا الدواء، الذي لم يكشف عن اسمه؛ ويتوقع الطبيب أن يعود لون بشرتهما إلى الطبيعي بعد تحسن وظائف الكبد لديهما.