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رياضة

من الصعب تنفيذها.. راشفورد يكشف نصيحة روني له

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:17 م
روني - راشفورد
روني - راشفورد
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إسراء أشرف
قال ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا، إنه كان مستعدا لاستعجال العودة من الإصابة من أجل المشاركة في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 هذا الصيف قبل تأجيلها حتى 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد قال في فبراير الماضي، إن مشاركة راشفورد في بطولة أوروبا محل شك بعد إصابته بشرخ إجهادي في الظهر.

ونصح واين روني قائد منتخب إنجلترا السابق، الذي عاد سريعا من الإصابة للمشاركة في كأس العالم 2006، وفقا لرويترز راشفورد بعدم الذهاب إلى بطولة كبيرة وهو ليس جاهزا بنسبة 100%، لكن المهاجم البالغ من العمر 22 عاما قال إن الغياب عن بطولة أوروبا كان صعبا.

وأبلغ راشفورد مدونة ناديه مانشستر يونايتد الصوتية "كنت سأعود على الأرجح للمران في منتصف أو نهاية أبريل، كانت هذه ستكون عودة قبل الأوان لأنني لم أكن أريد الغياب عن بطولة أوروبا".

وتابع: "كنت أشك في جاهزيتي بنسبة 100%، إذا ذهبت للبطولة، منذ ذلك الوقت حدث الكثير (لكن) بالنسبة لجسدي كان من الجيد أن يحصل على فترة كاملة للراحة".

وأضاف "أهتم (بما قاله روني) لكن في الوقت نفسه كان من الصعب أن أقول لا لبطولة أوروبا، يحاول المرء خوض كل مباراة ممكنة".
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