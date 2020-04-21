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أخبار العالم

بلجيكا تسجل 973 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:14 م
بلجيكا تسجل 973 إصابة
بلجيكا تسجل 973 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا اليوم، الثلاثاء، تسجيل 973 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأشارت الصحة البلجيكية إلى أن العدد الكلي لإصابات كوفيد-19 في البلاد بلغ 40946 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد.

ارتفعت حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، ليقترب عدد الإصابات من 2.5مليون، وفق ماذكرت وسائل إعلام دولية.

وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و496 ألفا، ما يقول إن العدد ،ربما خلال الساعات القادمة، سيتجاوز الـ 2.5 مليون ويتخطاه.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 656 ألف حالة.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع ليتجاوز 171 ألفًا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وتركيا وإيران والصين وروسيا وبلجيكا.

أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و758 إصابة و4632 وفاة فقط، وذلك مع انخفاض كبير في عدد الإصابات معظمها من صينيين أصيبوا خارجها.
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