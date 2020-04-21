جينيفر لوبيز وخطيبها يخططان لشراء ناد رياضي.. تفاصيل

كشفت مجلة Variety الأجنبية في تقرير لها أن لاعب كرة البيسبول السابق أليكس رودريجرز وخطيبته النجمة العالمية جينيفر لوبيز يخططان لشراء نادي البيسبول الشهيرة New York mets.





وقالت المجلة الأجنبية إن ثروة جينيفر لوبيز وأليكس رودريجرز تبلغ 700 مليون دولار أمريكي، مشيرة إلى أن مالكي نادي new York mets رفضوا امتلاك أحد رجال الأعمال لـ 80% من ملكية النادي.





على صعيد آخر، تحدثت جينفير لوبيز عن مصير حفل زفافها في ظل ظروف انتشار وباء فيروس كورونا حول العالم، وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت أكثر دول العالم تضررًا.





وقالت جينفير لوبيز، في حوارها مع الإعلامية الشهيرة الين دي جينيرس، إنه كان من المفترض إقامة حفل زفافها على خطيبها لاعب كرة البيسول الشهير أليكس رودريجرز في غضون هذه الأيام.





وأضافت النجمة ذات الأصول اللاتينية أنها لا تعلم ماذا سيحدث، وأنها ستنتظر مثل باقي العالم آخر تطورات فيروس كورونا.



