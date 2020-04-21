الأعلى قراءة.. صور مسربة لمذيعة الجزيرة أثناء شرب الخمور والحشيش.. وتعليق درة على ارتباطها برجل أعمال

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية، نستعرض أبرز ما جاء فيها من خلال التقرير التالي:

حالة كبيرة من الجدل سادت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد انتشار صور فاضحة لمذيعة قناة الجزيرة غادة عويس تظهر فيها مع شخصين آخرين، وهي تدخن سجائر الحشيش والمخدرات الملفوفة، وزجاجات الخمر.





وتداول عدد آخر من نشطاء السوشيال ميديا، صورة أخرى لـ غادة عويس، ظهرت فيها مع شاب يلوح بإشارة خارج وفاضحة بيده للكاميرا، ما أشعل موجة الغضب ضد مذيعة قناة الجزيرة.





خرجت الفنانة درة عن صمتها لترد على الشائعات التي ترددت فى الفترة الأخيرة بشأن علاقتها برجل الأعمال ومصمم الديكور هانى سعد.





وقالت درة في تصريحات تليفزيونية: "إن حياتي الشخصية ملك لي ولا تعليق عما تردد حول علاقتي مع رجل الأعمال هانى سعد".





وأضافت درة: "في حالة حدوث ارتباط زواج أو خطوبة سأقوم بالإعلان عنها مباشرة لأن مثل هذه الأمور لا يمكن إخفاؤها".

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للفنان مايكل جاكسون، الذي رحل عن عالمنا في مايو 2009.





وأثارت هذه الصورة الجدل لأنها مأخوذة من بث مباشر لمايكل جاكسون من خلال صفحته الرسمية عبر "إنستجرام".





وكان التعليق على الصورة المتداولة عبر موقع "فيس بوك": "توقع أي حاجة تحصل في 2020 إن مايكل جاكسون يطلع لايف على إنستجرام مثلا".