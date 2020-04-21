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سيارات

تعرف على ماذا تعني علامة التعجب في تابلوه السيارة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:29 م
علامة التعجب في تابلوة
علامة التعجب في تابلوة السيارة
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اشرف عطية
أثناء الاستخدام اليومي لسيارتك تظهر بعض العلامات علي التالبلوه والتي من شأنها أن تقوم بتوصيل رسالة لك لتخبرك بوجود عطل ما داخلها و يجب أن لا تتجاهل هذه العلامات للحفاظ علي سيارتك و علي سلامتك أيضا من ضمن هذة العلامات هي علامة فرامل اليد و تكون عبارة عن دائة داخلها علامة تعجب و هي تعني وجود شكلة ما في نظام الفرامل و هو ما سنتناوله في هذا الموضوع .

من الطبيعي ظهور تلك العلامة عند رفع فرامل اليد و تختفي بمجرد تنزيلها و عند استمراره في الظهور فهذا يعني وجود مشكلة ما في نظام الفرامل الخاص بالسيارة سواء في الزيت او التيل أو نظام التعليق .

وقد تظهر هذة العلامة باللون الأصفر في بعض السيارات مثل bmw لو فصل نظام مانع الانزلاق في هذه الحالة عليك أن تقوم بالكشف على الدفرنس الخلفي وحساس التراكشن الموجود فيه فالسبب في هذه الحالة يكون في الوصلة كما أن هذا العلامة يمكن أن تكون ناتجة عن مشكلة في حساس الدركسيون.

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