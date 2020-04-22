مريض يناشد المسئولين بعدم هدم منزله في طور سيناء .. تعرف على قصته

اضطرته ظروف مرضه كقعيد مصاب بـ «داء الفيل»، أ ن يبني منزل لأسرته عبارة عن حوائط تبرع بها اهل الخير ليكون وسط أهله وأقاربه بمنطقة المزارع بقرية الجبيل بطور سيناء، إنه محمد علي سالم 56 سنة، وذلك لكي يستطيعوا إن يساعدوه علي العيش والتنقل وتوفير احتياجاته المعيشيه لأن أطفاله صغار وابنه الكبير مجند .





ولكن فوجئ بمجلس مدينة طور سيناء يضع المنزل في قرارات الإزالة وتم هدم بالفعل أحد جدران المنزل، ولكن ظروف مرضه و أسرته التي يعولها ووالدته الضريرة جعلت السكان وجيرانه يتعاطفون معه ويطالبون بالابقاء علي منزله وخاصة إنه يعول اسرة كبير ليس لها مأوي.





وقال محمد علي سالم إنه ليس له خيار آخر إلا أنه يبقي بجوار اقاربه ليرعوه مشيرًا إلى أنه قعيد ويحتاج من يساعده علي الحياة، مشيرا إلي ان اطفاله مازالوا صغارًا والأكبر منهم مجند .





وناشد سالم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ترك منزله وعدم إزالته حتي لا تتشرد أسرته ويضيع أطفاله حيث إنه ليس له سكن بديل كمواطن مصري له حق ان يكون له مأوى .





اقرأ أيضًا :







