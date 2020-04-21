5 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم.. ميدو يثير الجدل.. عودة الدوري الإيطالي.. وكارتيرون يرفض رحيل هذا اللاعب

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:









كشف مسؤولو نادى الزمالك، عن حقيقة ما تردد بشأن إخطار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض لمجلس إدارة النادي برغبته فى رحيل إمام عاشور لاعب وسط الفريق فى الفترة المقبلة.





أعلنت رابطة الدوري الإيطالي موافقة الأندية الـ 20 على استكمال الكالتشيو، بعد تجميد النشاط مؤخرا، بسبب فيروس كورونا.





لا صوت يعلو الآن داخل الشارع الكروى فى مصر فوق الصفقات المرتقبة التى من المقرر أن تجريها الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





أصبحت انتقال الأوروجويانى جاستون سيرينو صانع ألعاب صن داونز الجنوب إفريقي إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة صعبا للغاية.



