AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

5 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم.. ميدو يثير الجدل.. عودة الدوري الإيطالي.. وكارتيرون يرفض رحيل هذا اللاعب

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:45 م
اخبار الرياضة
اخبار الرياضة
Advertisements
عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


كشف مسؤولو نادى الزمالك، عن حقيقة ما تردد بشأن إخطار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض لمجلس إدارة النادي برغبته فى رحيل إمام عاشور لاعب وسط الفريق فى الفترة المقبلة.

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي موافقة  الأندية الـ 20 على استكمال الكالتشيو، بعد تجميد النشاط مؤخرا، بسبب فيروس كورونا.

لا صوت يعلو الآن داخل الشارع الكروى فى مصر فوق الصفقات المرتقبة التى من المقرر أن تجريها الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أصبحت انتقال الأوروجويانى جاستون سيرينو صانع ألعاب صن داونز الجنوب إفريقي إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة صعبا للغاية.

نشر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر المعتزل صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي انستجرام. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الزمالك اليوم.. رفض رحيل عمر السعيد.. والنادي يراقب نجم أول أغسطس الأنجولي

أخبار الزمالك.. كارتيرون يفاجئ اللاعبين.. شوبير يرد على مرتضى منصور

أخبار النادي الأهلي اليوم.. حقيقة التوقيع مع بديل رمضان صبحي.. ومفاوضات مع 6 لاعبين بدلا من أحمد فتحي

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم مصير عقوبات بيراميدز بعد ضم أحمد فتحي.. ونجم الزمالك يقترب من الرحيل بسبب اتحاد الكرة

اخبار النادي الأهلي اليوم.. حسام حسن يقترب.. وتطورات شكوى ضد عبد الله السعيد

ساحر أوروجواي .. شاهد أبرز مهارات وأهداف سيرينو صفقة الأهلي المنتظرة

ترشيحاتنا

حاربونا في الخليج .. ضاحي خلفان يتوعد بسحق هذه الدول

مات وحيدا.. مأساة ممرض توفي بمفرده بالمنزل بعد إصابته بفيروس كورونا

سيناريو فتحي يطارده.. 3 أسباب تمنع انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

بعد تعطل منصة الامتحان اليوم.. التعليم تصدر بيانا عاجلا لطمأنة طلاب أولى ثانوي

لازم تبقى عبرة.. السوشيال ميديا يشتعل بالتعليقات عن حنين حسام بعد القبض عليها

غاب عن حدث سنوي مهم.. حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفرو والحرير المنقط.. دارين حداد تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جديدة

بملابس صيفية .. نسرين طافش تخطف أنظار متابعيها من الحجر المنزلي

بمناسبة عيد ميلادها الـ 94.. لقطات أرشيفية نادرة لملكة بريطانيا.. ويليام وكيت من أوائل المهنئين