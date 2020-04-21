وزير البترول الأسبق: الشرق الأوسط لا يتأثر بانهيار أسعار النفط في الولايات المتحدة الأمريكية

أكد أسامة كمال، وزير البترول الأسبق،

إن الشرق الأوسط لا يتأثر بانهيار أسعار النفط في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه مؤشر لكل دول العالم.





وأوضح كمال، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية "سارة حازم" ، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن السوق الأمريكية أكبر سوق في العالم في استهلاك البترول والغاز ومشتقاته؛ منوها أن انهيار أسعار النفط في أمريكا نتيجة قلة الاستهلاك، ونتيجة توقعاتهم الخاطئة لانتهاء أزمة فيروس كورونا.











هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الثلاثاء، عن خروج 49 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 870 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1181 حالة، من ضمنهم الـ 870 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 3490 حالة من ضمنهم 870 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 264 حالة وفاة.

وفي إطار الحرص على التواصل المستمر مع الأطقم الطبية، عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، اجتماعًا، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع الأطقم الطبية بمستشفيات الصدر على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة سير العمل في تلك المستشفيات والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات باعتبارها أحد حوائط الصد للأمراض المعدية التي تتعرض لها البلاد، موضحة أنه يبدأ تطبيق البروتوكول العلاجي المحدث من تلك المستشفيات وتقوم الفرق الطبية بها بفرز الحالات ومطابقة تعريف الحالة، وأخذ المسحات، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.