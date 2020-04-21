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أخبار العالم

المسحة الذاتية.. أمريكا تبدأ أول اختبار لـ كورونا في المنازل

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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حسام رضوان
وافق منظمة الصحة في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء على أول اختبار لفيروس كورونا يسمح للأشخاص بجمع عيناتهم في المنزل، وهو نهج جديد يمكن أن يساعد في توسيع خيارات الاختبار في معظم الولايات.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، سيكون الاختبار من شركة المختبرات الأمريكية القابضةLabCorp  متاحا في البداية فقط للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وللمستجيبين الاوائل بموجب أوامر الطبيب.

ولا يزال يتعين شحن العينة للمعالجة مرة أخرى إلى LabCorp ، التي تدير مختبرات التشخيص في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة أن السماح للأشخاص بالمسحة الذاتية في المنزل من شأنه أن يساعد في تقليل مخاطر العدوى للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية ويساعد في الحفاظ على معدات الحماية.

وبالنسبة للاختبار المنزلي ، يتم فحص الأشخاص في البداية باستخدام استبيان عبر الإنترنت. إذا تم التصريح من قبل الطبيب ، سوف يقوم LabCorp بشحن مجموعة اختبار إلى منزله. تتضمن المجموعة مسحات قطنية وأنبوب تجميع وحقيبة وعلبة معزولة لإعادة العينة إلى LabCorp. لأخذ عينة ، يتم لف قطعة قطن في كل فتحة أنف. يتم نشر نتائج الاختبار عبر الإنترنت على موقع شركة آمن.
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