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أخبار العالم

أمريكا تسجل 34 ألف إصابة و2713 وفاة بـ كورونا في 24 ساعة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:14 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء حصيلة إصابات ووفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الجامعة ان الولايات المتحدة سجلت 34.048 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلالا لـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي  إلى 810.561.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت 2317 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 43.630 وفاة.

إلى ذلك، سجلت ولاية نيوجيرسي الأمريكية، أعلى معدل وفيات خلال 24 ساعة منذ بدء انتشار الفيروس فيها، حيث أعلنت تسجيل 379 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، وهو ما يمثل ارتفاعا حادا وقياسيا على أساس يومي.

وقال حاكم  الولاية،  فيل ميرفي، في مؤتمر صحفي إنه تم تسجيل 379 حالة وفاة في الولاية بعد أن كان المعدل اليومي يبلغ في إحصائية أمس الاثنين 177، مشددا على أن الرقم الجديد يمثل أعلى زيادة لعدد المتوفين بالمرض في الولاية.

وارتفعت الحصيلة العامة للوفيات المسجلة جراء الفيروس في الولاية إلى 4753، بعد أن كانت  4377 حتى مساء أمس الاثنين.  

ووافق منظمو الصحة في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء على أول اختبار لفيروس كورونا يسمح للأشخاص بجمع عيناتهم في المنزل، وهو نهج جديد يمكن أن يساعد في توسيع خيارات الاختبار في معظم الولايات.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، سيكون الاختبار من شركة المختبرات الأمريكية القابضةLabCorp  متاحا في البداية فقط للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وللمستجيبين الاوائل بموجب أوامر الطبيب.

وأضافت الوكالة أن السماح للأشخاص بالمسحة الذاتية في المنزل من شأنه أن يساعد في تقليل مخاطر العدوى للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية ويساعد في الحفاظ على معدات الحماية.
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