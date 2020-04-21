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رياضة

محمد فاروق يكشف مصير الثنائي الأفريقي مع الزمالك.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:54 م
رزاق سيسية
رزاق سيسية
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عمرو ابوبكر
كشف الإعلامي محمد فاروق، مصير الثنائي الأفريقي معروف يوسف ورزاق سيسيه مع نادي الزمالك، خلال الموسم المقبل.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "مسؤولو الزمالك رفضوا رحيل الثنائي الأجنبي معروف يوسف ورزاق سيسيه على سبيل البيع النهائي خلال الموسم المقبل".

وأضاف: "الزمالك يرغب فى أن يكون رحيل الثنائى وتحديدًا سيسيه على سبيل الإعارة فقط تحسبًا لعودتهما في أي وقت إلى الفريق.

جدبر بالذكر أن الزمالك، يرفض التفريط في لاعبيه خلال هذه الفترة بسبب تدعيم صفوفة وترتيب أموره في الموسم الجديد. 

ويجدر الاشارة الى ان، اتحاد الكرة أعلن تعليق بطولة الدوري بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم. 
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