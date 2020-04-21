نفرتيتي.. نادين نسيب نجيم تسحر متابعيها بإطلالة جديدة

وعلقت

على صورتها ببعض الكلمات، قائلة: "

ما بعرف مين عمل هيدي الصورة بس عنجد كتير حلوة بتشبه بوستر فيلم تاريخي مصري كتير شاطر يلي مركب الصورة طالعة ممتازة، اذا عرفتوا مين عملها بليز خبروني".