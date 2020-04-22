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محافظات

سكرتير عام محافظة الدقهلية يتابع أعمال رصف وتوسعة شارع الدراسات بالمنصورة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:20 ص
سكرتير عام محافظة
سكرتير عام محافظة الدقهلية
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همت الحسينى
أناب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الثلاثاء سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة بمتابعة أعمال رصف وتوسعة شارع الدراسات بالمنصورة يرافقه المهندس عبد الحميد المصري مدير مديرية الطرق و محمد البسيوني رئيس الحي.

وتابع السكرتير العام أعمال الرصف الجارية في شارع الدراسات بالمنصورة وإزالة الاكشاك بغرض توسعة الشارع وإعادة تأهيله،كما قام بتوزيع جوانتيات وكمامات على عمال النظافة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قام السكرتير العام بمتابعة انطلاق منظومة جمع القمامة من المنبع في منطقة توريل وعزبة الشال بالمنصورة ،كما تفقد الطريق المزمع رصفه من طلخت حتى كوبري شرنقاش.

وأكد محافظ الدقهلية أن هناك عدة حملات للنظافة والتطهير والتعقيم مستمرة بالتوازي إلى جانب أعمال الخطة الاستثمارية داخل مدينة المنصورة وجميع مراكز ومدن المحافظة للارتقاء بمظهرها وتحسين البيئة العامة وتحقيقا لرضا المواطنين بنطاق المحافظة مؤكدا على أن الجهاز التنفيذي يعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق طموحات ومطالب مواطني الدقهلية وحتى تعود المنصورة عروسا للدلتا.

وأشار محافظ الدقهلية الى استمرار حملات التطهير والتعقيم لكافة الشوارع ضمن الإجراءات الاحترازية بجميع المراكز والمدن والاحياء لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة وصحة وحياة المواطنين.
سكرتير عام محافظة الدقهلية يتابع أعمال رصف وتوسعة شارع الدراسات بالمنصورة
سكرتير عام محافظة الدقهلية يتابع أعمال رصف وتوسعة شارع الدراسات بالمنصورة
سكرتير عام محافظة الدقهلية يتابع أعمال رصف وتوسعة شارع الدراسات بالمنصورة
سكرتير عام محافظة الدقهلية يتابع أعمال رصف وتوسعة شارع الدراسات بالمنصورة
سكرتير عام محافظة الدقهلية يتابع أعمال رصف وتوسعة شارع الدراسات بالمنصورة
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