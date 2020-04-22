بالأرقام.. تعرف على مساعدات السعودية لليمن قبل رمضان

دشَّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السلة الغذائية لشهر رمضان المبارك في محافظة المهرة، حيث تستهدف السلة 1,075 أسرة من الأسر النازحة والأشد فقرًا بواقع 7,500 فرد في مديريتي سيحوت والغيضة.





وأشاد نائب محافظ المهرة سالم عبدالله نيمر بدور المملكة الإنساني ممثلة بالمركز تجاه إخوانهم في اليمن ومحافظة المهرة خاصة.





وقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 350 سلة غذائية، تزن 25 طنًا و900 كيلو غرام، في مديرية حديبو بمحافظة سقطرى استفاد منها 2,100 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.





ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.