AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بالأرقام.. تعرف على مساعدات السعودية لليمن قبل رمضان

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:14 ص
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
Advertisements
ميـــس رضــا

دشَّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السلة الغذائية لشهر رمضان المبارك في محافظة المهرة، حيث تستهدف السلة 1,075 أسرة من الأسر النازحة والأشد فقرًا بواقع 7,500 فرد في مديريتي سيحوت والغيضة.


وأشاد نائب محافظ المهرة سالم عبدالله نيمر بدور المملكة الإنساني ممثلة بالمركز تجاه إخوانهم في اليمن ومحافظة المهرة خاصة.


وقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 350 سلة غذائية، تزن 25 طنًا و900 كيلو غرام، في مديرية حديبو بمحافظة سقطرى استفاد منها 2,100 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.


ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأرقام .. حملة سعودية لمساعدة اليمن والكونغو .. تعرف على تفاصيلها

في ظل أزمة كورونا.. الملك سلمان يفاجئ الشعبين اليمني والفلسطيني بهذه الخطوة

البرلمان العربي يعلق على إعلان تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار باليمن

بأمر الملك.. مساعدات إنسانية لليمن وفلسطين لتخفيف آثار كورونا

سلمان الخير.. السعودية تدعم الفلسطينيين بالسلع فى فترة الحظر

سفير السعودية باليمن: 500 مليون دولار من المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن.. شاهد

ترشيحاتنا

اعتداء جنسي.. اتهام نجمين شهيرين باغتصاب فنان شاب

بدأنا التجارب على البشر.. عالم فيروسات يزف بشرى سارة بشأن مصل كورونا.. فيديو

الرئاسة: وصول طائرة المساعدات الطبية المصرية إلى الولايات المتحدة .. فيديو وصور

قبل رمضان.. الخطوات الصحيحة لتخزين العصائر بطريقة جاهزة للتقديم

مستشار المفتي: الخوف من المرض لا يبيح الإفطار.. وكفارته 10 جنيهات

سجن وغرامة 100 جنيه.. صحة النواب تحذر من عدم ارتداء الكمامة فى وسائل المواصلات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القلب والكلى والوزن.. 10 أسباب وراء تورم القدمين

قبل رمضان.. الخطوات الصحيحة لتخزين العصائر بطريقة جاهزة للتقديم

بـ 3 مكونات فقط.. طريقة تحضير الجبنة الموزاريلا خطوة بخطوة