عدد المتعافين وصل لـ 1181.. اللجنة العلمية لمواجهة كورونا: الفيروس ليس مرضا فتَّاكًا ولكنه سريع الانتشار

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة، إن تحول نتائج التحاليل من إيجابي إلى سلبي دليل على أن المريض تخلص من فيروس كورونا بشكل نهائي، وعدد المتعافين منه وصل إلى 1181 .





وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في مصر جيدة للغاية.





وأوضح حسام حسني: " نتمنى أن ينخفض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، ولكن هناك بعض التهاون الفردي من بعض المواطنين، ويجب البقاء في المنازل قدر المستطاع".





وأشار حسام حسني إلى أن فيروس كورونا ليس مرضا فتاكا، ولكنه سريع الانتشار، والمصاب الواحد قد يتسبب في عدوى 3 أفراد، ويجب اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة".



