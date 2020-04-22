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منوعات

هل يمكن الإصابة بـ كورونا من الكلاب أو القطط؟.. خبير طبي يجيب

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:30 ص
صدى البلد
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احمد شريف

هل يمكن للحيوانات الأليفة المنزلية أن تنقل الفيروس التاجي؟، سؤال يدور كثيرًا في الآونة الأخيرة بعد ظهور حالات إصابات للحيوانات خاصة القطط والكلاب بفيروس كورونا، لهذا سلطت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الضوء على هذا السؤال المحير، إيجاد إجابة له، من الخبراء في المجال الطبي.


يقول الدكتور أندرو بريستون الخبير الطبي ببريطانيا إن هناك تقارير من الصين عن إصابة عدد قليل من القطط بـ Covid-19 من البشر ونقل الفيروس إلى قطط أخرى".


وأضاف أنه على حد علمه، لم ترد أي تقارير مؤكدة عن إصابة القطط للإنسان، ولا يبدو أن الكلاب تتأثر، لافتًا إلى أنه من غير المُحتمل أن يكون الفيروس قد ثبت في القطط في المملكة المتحدة ، ولا يوجد دليل على أن القطط هي مصدر للفيروس في المملكة المتحدة.

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