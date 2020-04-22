ياسين التهامي والأخوة أبو شعر و«البيت الكبير» في استقبال رمضان على قناة الثقافة

استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم وضمن عروض المبادرة الإلكترونية “خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك”؛ تبث وزارة الثقافة فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء 22 أبريل عبر قناتها باليوتيوب، حفلًا للمنشد الشيخ ياسين التهامى.

ويقدم ياسين التهامي، مختارات من أشهر المدائح والتواشيح التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشار واسع وقاعدة جماهيرية كبيرة .

ويلي ذلك حفل لفرقة الأخوة أبو شعر السورية للإنشاد الصوفى، يضم مجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الدينية التي تعتمد على مقامات الموسيقى العربية منها “حث الراكب ، أهلًا وسهلًا بالنبي ، الحبيب عرفتوا ، الحمد لله والشكر لله ، الحجرة ، البردة ، القلب يعشق كل جميل ، إلى أسيادي ردوني ، ألفين صلاة على زعيم الوجود ، ألا بالله نظرة ، ما لنا مولى سوى الله” .

ويعقب الحفل، بث "أوبريت البيت الكبير" والذى يوجه دعوة للعمل ونشر التسامح والقيم السامية، وهو فكرة وألحان ومشاركة فى الأداء الدكتور أحمد الكحلاوى ، تأليف وأشعار سراج عبد القادر، ومن إخراج محمد سليم وبطولة أحمد ماهر ، بثينة رشوان ، أشرف طلبة ، عصام شكرى واستعراضات مصطفى محسن .