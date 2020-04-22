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فن

أنا «نمبر وان».. جوهرة تثير إعجاب متابعيها بصورة مع محمد رمضان

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:24 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الراقصة جوهرة  صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتظهر جوهرة في الصورة برفقة الفنان محمد رمضان وهما يشيران إلي الرقم واحد، وعلقت عليها : johara number one

وقد نالت الصورة إعجاب متابعيها، وجاءت تعليقاتهم ما بين: "منورة يا قمر.. طبعا رقم واحد.. الاسطورة والقمر .. احلي جوهرة ".

من ناحية أخرى نفى باسم عبدالمنعم مدير أعمال الراقصة الاستعراضية جوهرة، حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن ارتباطها بمطرب المهرجانات عمر كمال الشهير بأغنيتي "عود البطل" و"بنت الجيران".

ويشارك محمد رمضان في بطولة مسلسل "البرنس" مع نور اللبنانية، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، ريم سامي، محمد علاء، أحلام الجريتلى.

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