بين الوفاء وخيانة الوطن.. 5 معلومات عن مسلسل الاختيار

قبل 48 ساعة من عرض "الاختيار" للنجم امير كرارة ، تصدر المسلسل لائحة الأكثر بحثا بمحرك بحث جوجل الشهير بعد طرح برومو جديد منذ ساعات، وهو العمل الدرامي الذي يحمل طابعا إنسانيا إلى أقصى درجة لتناوله قصتين مختلفتين بين الوفاء والخيانة للوطن.





ونرصد 5 معلومات عن مسلسل الاختيار الذي ينافس من خلاله أمير كرارة في الموسم الرمضاني 2020 :





-يجسد أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صعقة الذي استتشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء.





-يقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى الإرهابي.





-قام المخرج بيتر ميمي بتصوير جزء كبير من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، والتي تضمنت مشاهد اكشن خطيرة لأحمد العوضي.





-يعرض مسلسل الاختيار على قناة On E ، قناة ام بي سي دراما.





-يشارك 9 نجوم في مسلسل الاختيار كـ ضيوف شرف من ابرزهم آسر ياسين ، ماجد المصري ، إياد نصار وصلاح عبد الله.



