AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بين الوفاء وخيانة الوطن.. 5 معلومات عن مسلسل الاختيار

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:58 ص
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
Advertisements
شروق ابراهيم
قبل 48 ساعة من عرض  "الاختيار" للنجم امير كرارة، تصدر المسلسل لائحة الأكثر بحثا بمحرك بحث جوجل الشهير بعد طرح برومو جديد منذ ساعات، وهو العمل الدرامي الذي يحمل طابعا إنسانيا إلى أقصى درجة لتناوله قصتين مختلفتين بين الوفاء والخيانة للوطن. 

ونرصد 5 معلومات عن مسلسل الاختيار الذي ينافس من خلاله أمير كرارة في الموسم الرمضاني 2020 : 

-يجسد أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صعقة الذي استتشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 

-يقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى الإرهابي. 

-قام المخرج بيتر ميمي بتصوير جزء كبير من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، والتي تضمنت مشاهد اكشن خطيرة لأحمد العوضي. 

-يعرض مسلسل الاختيار على قناة On E ، قناة ام بي سي دراما. 

-يشارك 9 نجوم في مسلسل الاختيار كـ ضيوف شرف من ابرزهم آسر ياسين ، ماجد المصري ، إياد نصار وصلاح عبد الله. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد العوضي يستعد لمسلسل الاختيار بهذه الطريقة.. فيديو

شاهد.. أحمد العوضي في أحدث ظهور له أثناء التمرين

فيديو.. أحمد العوضي يمارس رياضة البوكس في الجيم

شاهد.. ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي يتبادلان القلوب الحمراء على انستجرام

أحمد العوضي يثير الجدل بهدية معجبة

تعرف على قنوات العرض .. شاهد برومو مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة

ترشيحاتنا

أبرز أخبار التوك شو| الصحة تعلن موعد التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا.. فريدة عثمان تكشف أسرار الحجر الصحي.. أستاذ جامعي يعلق على فيديوهات الطالبة حنين حسام

ومن الحكم ما قتل.. ما سر الموت المفاجئ لزعماء كوريا الشمالية؟

القلب والكلى والوزن.. 10 أسباب وراء تورم القدمين

خالي بالك..عَرَضان جديدان يشيران لإصابتك بـ فيروس كورونا

ننشر التجهيزات النهائية لمراسم استقبال السيسي بالإسماعيلية.. صور

رحلة طيران استثنائية تغادر إلى السعودية اليوم لإعادة المصريين العالقين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر التجهيزات النهائية لمراسم استقبال السيسي بالإسماعيلية.. صور

بعد تصدرها تريند جوجل .. أجمل 20 صورة لـ فيفي عبده

لأول مرة.. مرسيدس مايباخ S-Class الجديدة على حلبة نوربورجرينج .. صور