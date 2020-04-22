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تعليم

مستشفى بنها الجامعي: اقتصار الاستقبال على حالات الحوادث والطوارئ

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:31 ص
جامعة بنها - صورة
جامعة بنها - صورة أرشيفية
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إبراهيم الهوارى

أعلنت مستشفيات بنها الجامعي اقتصار الاستقبال بالمستشفى على حالات الحوادث والطوارئ فقط، مع التنسيق مع وزارة الصحة لاستقبال الحالات في وقت إغلاق المستشفى مع تخفيض العمل في العيادات الخارجية يوميا.


وأكدت المستشفيات أن سلامة وتأمين الطواقم الطبية بمستشفيات بنها الجامعية من أولوية الإدارة القصوى، حيث جرى عقد اجتماع طارئ برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، والدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور القاضي، عميد كلية طب بنها، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها.


وتم إعلان عدد من الإجراءات الصارمة، التي تم اتخاذها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وارتفاع الإصابات بين الأطقم الطبية بالمستشفى، منها توفير وسائل الحماية الكاملة للأطقم الطبية المتمثلة في ملابس وبدل أمان وكمامات طبية، كما تم شراء عدد من الأدوية الوقائية للأطقم الطبية، وفقًا للمعايير العالمية.


وأوضح البيان أنه جار توزيع جميع الأطقم الوقائية على جميع أعضاء الفريق الطبي؛ أطباء، تمريض، إداريين، فنيين، عمال، الأمن الإداري مع تعقيم وتطهير الواقيات الطبية طبقا لآليات وقواعد مكافحة العدوى المنصوص عليها من منظمة الصحة العالمية لجميع أقسام ووحدات المستشفى بالكلور والماء، والتواصل مع المعامل المركزية، لعمل فحص مسحات PCR لجميع أعضاء الفريق الطبي؛ أطباء، تمريض، إداريين، فنيين، عمال، الأمن الإداري.


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وأشار البيان إلى عمل فحص عن طريق الأجسام المضادة لجميع المخالطين ومتابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإعفاء من يعاني من أمراض مزمنة والسيدات الحوامل من التواجد بالعمل.


وشدد على تجهيز أماكن إقامة عزل بشكل عاجل وسريع، وتوفير 400 تحليل سريع لكورونا، لفحص الطواقم الطبية العاملة بالمستشفى بالكامل، والنظر للمنظومة الأمنية للمستشفى بشكل جدي.


ولفت إلى اتخاذ إجراءات مشددة وصارمة، تضمن سلامة الطواقم الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية ببنها، وتقليل أعداد العمالة بمستشفيات بنها الجامعية إلى أقصى درجة ممكنة، بما لا يخل باستمرار تقديم الخدمات الطبية الطارئة للمرضى، وصرف مكافئة تشجيعية لجميع الأطقم الطبية بالمستشفى، ومتابعة القرارات الصادرة بشأن التشديد على عدم وجود زوار مع المرضى، وتشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، كما أن اللجنة في حالة انعقاد دائم، 24 ساعة والتنسيق مع لجنة مكافحة العدوى، للعمل على تحديد مسار المرضى في الاستقبال، وإعداد خطة كاملة للعمل خلال الفترة المقبلة.

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