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مرأة

بعد خضوع هالة فاخر لعملية دقيقة.. كل ما يمكن معرفته عن الجلطة القلبية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:33 ص
خضوع هالة فاخر لعملية
خضوع هالة فاخر لعملية جراحية
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أسماء عبد الحفيظ

بعد أن تعرضت الفنانة هالة فاخر، إلى أزمة صحية شديدة؛ حيث أجرت عملية جراحية فى القلب داخل أحد المستشفيات فى لبنان ، وذلك أثناء تصوير دورها فى مسلسل "سكر بزيادة".

وكشفت مصادر مقربة من داخل المسلسل، عن صحة هالة فاخر أنها فى حالة جيدة حاليا ومن المقرر أن تعود قريبا إلى استكمال باقى تصوير العمل. 

ففى هذا السياق ، كشف  الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق،  عن أعراض الجلطة القلبية.


وأوضح د.شعبان، هذه الأعراض وأفضل الطرق للتعامل معها سريعا.

أعراض الجلطة القلبية للرجال

ذبحة ووجع شديد يوصف كأنه طعنة سكين أو تشريخ وتمزيع بمشرط أو حجر جاثم علي الصدر وعدم ارتياح في الصدر مع ضيق شديد في التنفس وغرق غزير وربما غثيان وقيء
وأحيان كحموضة في المعدة وحرقة شديدة  كأنه ارتجاع في المريء وأحيانًا كأن شخصا يخنقه في رقبته ليذبحه

أعراض الجلطة القلبية فى النساء

وفي السيدات تكون الأعراض أقل نمطية

وأقل حدة وربما تنحصر في نهجان بسيط وغثيان وأوجاع في الفك السفلي

كيفية الوقاية من الجلطة القلبية.

الوقاية تغني عن العلاج
وتمنع حدوث الجلطة وتتمثل في
الحفاظ علي الوزن
وممارسة المشي يوميا
ونظام غذائي سليم
والامتناع عن التدخين
والتكيف مع التوتر وضغوطات الحياة
ومتابعة الضغط والسكر والكولسترول

نصائح عند الإصابة بالأزمة القلبية..

عند حدوث الأزمة
تناول ٤ اقراص اسبرين أطفال
٤ أقراص كلوبيدوجريل
قرص نيترات تحت اللسان أو لصقة نيترات علي الصدر
الاتصال بالإسعاف والتوجه لأقرب مركز للقلب ويا حبذا لو كان مجهزا بغرفة عمليات قسطرة القلب

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